Gli Altri Laziali - KK Salernitana: Karo e Kiyine regolano il Venezia. Salvato Dziczek

Mentre in Serie A proseguono le discussioni sulla ricalendarizzazione del campionato, tra i cadetti si continua a scendere in campo. E nel successo della Salernitana sul Venezia le due firme sono entrambe di marca biancoceleste: Kiyine trova ancora su rigore l'ottavo centro stagionale, Karo raddoppia di testa con il suo primo gol italiano. Poco prima Micai aveva cancellato un errore di Dziczek, respingendo il penalty di Longo. Nelle altre gare in campo nella ripresa senza incidere Casasola e Palombi, non colpisce neanche Rossi. In Germania disfatta per il Dusseldorf di Berisha (in panchina), sconfitto in coppa da una squadra di quarta serie. Ecco il racconto.

CASASOLA (Cosenza) - Sconfitta interna per il Cosenza, la quarta di fila in casa. Nell’1-2 contro il Cittadella (il gol calabrese soltanto nel finale) Casasola subentra a Baez al 63esimo prendendo il suo posto sulla fascia destra. L’ingresso dell’argentino non cambia una partita messasi male nella ripresa per la squadra di Pillon, colpita al minuto 50 e poi al 75.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Perde anche la Juve Stabia 2-1 alla Dacia Arena contro il Pordenone. Se neanche il turno infrasettimanale restituisce una possibilità a Di Gennaro, l’opportunità viene data invece ad Alessandro Rossi. L’attaccante scuola Lazio, titolare l’ultima volta il 26 dicembre scorso contro il Cittadella, sfrutta la squalifica di Forte per tornare dal primo minuto, ma nei 64 minuti in cui è in campo ha pochi palloni giocabili. Il sacrificio in fase di copertura e per far salire la squadra non manca mai, ora però va tolto lo zero dalla casella gol segnati in stagione.

CICERELLI, DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Nonostante l’emergenza la Salernitana batte 2-0 il Venezia. Decisivi, oltre a un rigore parato da Micai sull’1-0, i gol di due ‘laziali’: Kiyine e Karo. L’esterno si dimostra infallibile dal dischetto (sei su sei) in una gara in cui aveva fatto registrare a prescindere un passo avanti rispetto alle ultime – poco convincenti – apparizioni. Proprio il marocchino, nonostante i tanti dubbi sull’assegnazione, aveva conquistato il penalty. Ingenuo quello che nell’altra area di rigore causa invece Dziczek, in ritardo su Capello che stava entrando in area dopo una rimessa laterale battuta velocemente. Il polacco, che aveva rischiato già tantissimo in precedenza su un retropassaggio, viene salvato da Micai. Poi pochi minuti più tardi sale in cielo Karo che, rimasto in avanti, trova di testa il gol della sicurezza, il primo in Italia. "Sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Spero di farne altri in futuro e voglio solo il bene della Salernitana. La concorrenza non è un mio problema, io mi alleno sempre, quotidianamente. Quando il mister mi chiama, cerco di farmi trovare pronto. Devo lavorare ancora di più per guadagnarmi altre convocazioni con la Nazionale", le sue parole nel post gara. In campo, da titolari, ci sono anche Cicerelli, Maistro e Gondo. L’esterno parte malissimo perdendo tre palloni sanguinosi che fanno infuriare Ventura poi cresce nella ripresa; il centrocampista ex Rieti va un po’ a fasi alterne contribuendo comunque alla costruzione; l’attaccante ivoriano infine ha il merito di guadagnare il rosso di Riccardi in una partita in cui erano emersi però anche diversi limiti tecnici e una scarsa freddezza.

PALOMBI (Cremonese) - Cinque gol totali e un’altra sconfitta per la Cremonese, sempre più immischiata nella lotta per non retrocedere. Contro l’Empoli Simone Palombi entra al 71esimo quando il risultato è già sul 3-2 per i toscani. L’attaccante classe ’96 affianca Ciofani per l’assalto finale ma tocca pochissimi palloni, ritrovandosi anche sulla traiettoria di una conclusione del compagno di squadra Arini.

BERISHA (Fortuna Dusseldorf) - In panchina Valon Berisha nella coppa di Germania, dove il Fortuna Dusseldorf incassa un’incredibile sconfitta ai quarti di finale. A passare il turno è il Saarbrucken, formazione di quarta serie che la spunta dopo ben venti calci di rigore diventando il primo club di quarta divisione a raggiungere la semifinale di DFB Pokal.

