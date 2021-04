Gomez a cuore aperto: "Ancora non riesco a vedere una gara dell'Atalanta"

In un'intervista rilasciata a Sky Sport, Alejandro Gomez ha parlato della sua esperienza al Siviglia ma, in particolare, di come non riesca ancora a seguire la sua ex squadra, l'Atalanta: "Ancora oggi faccio fatica a guardare una partita dell'Atalanta, mi fa male. Sono felice per loro, che stanno facendo bene ma non riesco a stare bene ancora. Sono triste, spero che con l'andare del tempo le cose migliorino. Ancora cerco di capire come sia successo tutto questo, so che non sono io il colpevole ma così non si poteva andare avanti. Ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo".

