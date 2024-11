Gran Galà del Calcio, premiato anche Lotito: ecco il riconoscimento

L'edizione 2024 del Gran Galà del Calcio, in programma per il 18 novembre, si terrà a Villa Egidio di Borgo Grappa (Latina): nella lussuosa location saranno premiati campioni e personalità di spicco del mondo del calcio che si sono contraddistinti nella stagione scorsa. L'Atalanta è stata scelta come miglior club, Tony D'Amico del club orobico, miglior direttore sportivo. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini ricevranno invece i riconoscimenti come migliori allenatori ex aequo, mentre Roberto Palladino quello di miglior giovane tecnico. Riccardo Calafiori, miglior giocatore dell'anno. A Gianluca Scamacca andrà il premio di miglior attaccante, mentre per la giuria sono stati quelli di Federico Dimarco in Inter-Frosinone e Michael Folorunsho in Verona-Juventus, ex aequo, i gol più belli della stagione. Tra le figure che saranno premiate anche Claudio Lotito, scelto come miglior presidente di Serie A.