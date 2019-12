Gran Galà del Calcio, Quagliarella batte Immobile: il miglior gol è del doriano

Mentre corre e segna sul campo del Cagliari (0-2 per la Samp il momentaneo parziale del monday night, ndr), Fabio Quagliarella alza anche il premio del miglior gol 2018/19. È lui a vincere in questa categoria al Gran Galà del Calcio per la sua rete di tacco al Napoli del 2 settembre 2018. Tra i candidati era presente anche Ciro Immobile (sempre per un gol al Napoli, quello della prima giornata ndr). Il bomber della Lazio, nonostante quell'azione pazzesca con la quale era riuscito a far fuori tre avversari prima di battere Karnezis, non è riuscito ad eguagliare il centravanti doriano nel giudizio dei tifosi e dei colleghi.

