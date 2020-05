Graziani: "Immobile è un grande calciatore, in Italia sta facendo bene"

La Lazio torna ad allenarsi, ora manca l'ok per riprendere il campionato. Ai microfoni di TMW è intervenuto Graziani, che si è soffermato anche sul tema Immobile - Napoli: "Tutto è possibile, certo è che il Napoli che va su Immobile andrebbe su un grande calciatore che in Italia sta facendo tanto bene. C'è un punto interrogativo: come mai non si sia imposto anche in campo internazionale. Sarebbe comunque un impegno economico non indifferente. Il presidente è contrario a giocatori napoletani? Vorrei sentirlo dal presidente stesso. Ripresa? "Io non mi fido di quello che mi dice il presidente, o quello federale. Io voglio sapere il parere del comitato tecnico-scientifico. Devono essere loro a dire se si può giocare e con quale sicurezza".

Lazio, Giordano: "Immobile al Napoli? Operazione impossibile"

Lazio, Marusic: "Felice di essere tornato a Formello, pronti a ripartire"

TORNA ALLA HOMEPAGE