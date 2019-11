Graziani: "L'attaccante dell'Italia? Immobile titolare, non si può togliere"

Immobile ha conquistato la Lazio a suon di gol, ora è il momento di stupire anche in Nazionale. Ai microfoni di TMW è intervenuto a tal proposito Ciccio Graziani: "Vedremo cosa ci offrirà il campionato. Stimo Belotti, ma Immobile è come Higuain, ha fatto 14 gol in 12 partite, lui per me parte titolare, non si può togliere. Immobile rende quando si sente all'interno di una realtà. Va in campo sempre con la preoccupazione di non giocare quella dopo. Alla Lazio sa che se sbaglia partita non succede nulla. E' più tranquillo. E gli serve questo ambiente anche in Nazionale".

LAZIO, SFOLTIMENTO A GENNAIO

LAZIO, INTERVISTA A BORGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE