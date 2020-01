Graziani: “Nel derby le squadre in sofferenza danno di più. Sulla Roma…”

Poche ore ci separano, ormai, dal fischio d'inizio di Roma-Lazio. in vista dell'importante impegno di campionato, l'ex giallorosso Ciccio Graziani si è espresso si microfoni di TMW Radio sulla sfida, soffermandosi, in particolar modo, sulla formazione guidata da Fonseca: "Nel derby, in una gara secca, le squadre in sofferenza di solito danno sempre qualcosina in più. La Roma tecnicamente è attrezzata e può mettere in difficoltà chiunque, soprattutto se è in giornata. Gli 8 gol di Dzeko sono pochissimi per le sue qualità, di che parliamo? La Roma ha distribuito le sue reti a tutti, mentre la Lazio fa tanto con Immobile, già a 23. Se Kluivert e Perotti non fanno la diffferenza, la squadra soffre".

