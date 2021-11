Greta Beccaglia, Daspo di tre anni all’uomo che l’ha molestata in diretta Tv

Andrea Serrani, l’uomo che ha confessato di aver molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia nel post partita di Empoli-Fiorentina, ha ricevuto un Daspo di tre anni. Il questore di Firenze Filippo Santarelli lo ha emesso ieri e il provvedimento è entrato in vigore da oggi. Maxi stangata dunque per l'uomo che si è reso protagonista del bruttissimo episodio al Castellani, proprio nel weekend in cui la Lega Serie A condannava la violenza contro le donne. Serrani non potrà accedere agli stadi per i prossimi tre anni ed è indagato dalla Procura di Firenze in un’indagine che ipotizza il reato di violenza sessuale. Roberto Sabbatini, avvocato del 45enne, ha ammesso: "Il mio assistito è molto dispiaciuto, non dorme da due notti e la prima cosa che mi ha chiesto è di mettermi in contatto con la giornalista. Per come conosco Serrani è stato sempre rispettoso delle donne, è un imprenditore, un padre di famiglia. Mi ha detto che nelle sue intenzioni non voleva essere un approccio o un’allusione sessuale e neanche un’offesa. Sono errori che si fanno".