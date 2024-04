Guardiola umilia Lukaku: "La Champions? Abbiamo vinto solo perché lui..."

Pep Guardiola quest'anno non vincerà la Champions League. La lotteria dei rigori ha premiato il Real Madrid, eliminando il suo Manchester City ai quarti di finale. Una sconfitta scottante per i campioni in carica che, un anno fa, battevano l'Inter per 1-0 e riscrivevano la propria storia. Proprio quella finale è stata al centro di un ragionamento di Guardiola che - in conferenza stampa - voleva dimostrare ai giornalisti come il bel gioco non sempre premia. Chiamando in casa la partita contro la squadra di Inzaghi, l'ex Barcellona sottolinea come siano riusciti ad alzare la coppa al cielo solo grazie a un clamoroso errore dell'attuale attaccante della Roma, Romelu Lukaku:

"Abbiamo vinto la Champions perché Lukaku, da soolo in area, ha colpito in pieno Ederson. Poi tutti a dire: 'Il City è una squadra incredibile, ma quanto giocano bene?'. Contro il Real Madrid abbiamo giocato molto meglio, abbiamo creato più occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo accettarlo. Questo è il calcio!"