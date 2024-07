Guendouzi, dal Vélodrome all’Olimpico: "Le emozioni che si provano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dal Vélodrome all’Olimpico, Matteo Guendouzi nel corso della sua carriera ha avuto l'opportunità di giocare in entrambi gli stadi e ha rivelato, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Carré, in quale dei due ha provato emozioni più grandi e indimenticabili. Le parole del centrocampista della Lazio: “Penso che giocare per l'Olympique de Marseille al Velodrome sia la cosa migliore che ti possa capitare come giocatore. La mia prima partita al Velodrome fu un'amichevole. C'erano 25.000/30.000 persone e l’atmosfera che sentivo era incredibile. Ho detto: ‘Ma non è possibile’ “.

“Penso che in Europa il fervore per l'OM e le emozioni che si provano quando si è un giocatore dell'OM siano decuplicate. E ti senti davvero più forte di qualsiasi altra cosa. Sono stato in molti grandi stadi e in molte grandi atmosfere, ma il fervore che c'è all'OM e al Velodrome non si trova da nessun'altra parte”.

