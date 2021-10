H. Verona – Lazio, parte la vendita dei tagliandi: i dettagli

La prossima gara dei biancocelesti sarà a Verona contro l’Hellas. Il match in programma domenica 24 ottobre alle 15:00 sarà valido per la nona giornata di Serie A. Oggi apre la vendita dei tagliandi, di seguito tutti i dettagli per l’acquisto:

La S.S. Lazio comunica che, da oggi martedi 19 ottobre verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato H. Verona - Lazio di domenica 24 ottobre.

Questi i dettagli della vendita:

- gara: H. Verona - Lazio

- domenica 24 ottobre ore 15:00

- Stadio Bentegodi di Verona

- Prezzi del settore ospiti " Curva Nord Superiore " (capienza 1.336 posti). Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie:

- INTERO € 25 (comprensivo della prevendita)

- MINORI DI ANNI 14 - € 5 (comprensivo della prevendita)

- Inizio vendite ore 15:00 di martedi 19 ottobre

- Fine vendite ore 19:00 di sabato 23 ottobre

- sito vivaticket on-line

- punti vendita circuito Vivaticket

- Divieto del cambio nominativo

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi I bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Ti consigliamo di usare il formato pdf sul tuo smartphone oppure stamparlo e portarlo con te. Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021.

All'accesso dovrai fornire una Green Pass con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS):

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della

partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Verona se sprovvisti di biglietto.

Non saranno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto e QR code del green pass.

Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n.14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo che l’indirizzo dove si potrà far pervenire le richieste è striscioni@hellasverona.it entro i termini fissati riportati nel link seguente: https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso nella sezione PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.

ALTRE INFORMAZIONI:

Tutti i tifosi che andranno a Verona in pullman, macchine o van, l’uscita autostradale è Verona Nord.

All’uscita dal casello entrare in tangenziale direzione Stadio, seguire le indicazioni fino allo stadio e poi seguire le segnaletiche parcheggio tifosi ospiti che si trova in fianco al Palazzetto (Agsm Forum) sotto la Curva Nord del settore.

