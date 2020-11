Haaland, scontro Dortmund - Norvegia: "In Germania vale la legge tedesca"

La Norvegia è in quarantena in seguito alla positività al coronavirus di Omar Elabdellaoui. La Federcalcio norvegese esige che l'isolamento venga rispettato dai giocatori anche quando torneranno nei club. I calciatori hanno anche firmeto un documento che li impegna a rispettare la direttiva. Come riporta Tuttomercatoweb.com Borussia Dortmund, Lipsia e Hertha Berlino hanno annunciato che Erling Haaland, Alexander Sörloth e Rune Jarstein giocheranno regolarmente nel weekend in caso di tamponi negativi. In particolare il Borussia ha comunicato che "sul suolo tedesco si applica la legge tedesca" e quindi la carta firmata da Haaland non ha nessun valore legale.

LAZIO, LEIVA TORNA IN GRUPPO A FORMELLO

LAZIO, CON LUIS ALBERTO INZAGHI MEDIATORE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE