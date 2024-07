Hansa Rostock, maglia speciale per il match con la Lazio: i dettagli

La Lazio è rientrata nella Capitale dopo aver terminato il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, concludendo di fatto la prima parte della preparazione che ora proseguirà tra Formello e i vari test in calendario. La prima amichevole in programma per i biancocelesti è quella di sabato 27 luglio in Germania con l’Hansa Rostock.

Per l’occasione, il club ospitante ha annunciato che indosserà una maglia speciale per celebrare il 70° anniversario dell’Ostseestadion. Nel comunicato, diramato tramite i canali ufficiali, si legge che la casacca è stata disegnata appositamente per “simboleggiare il legame con l'Ostseestadion e la regione d'origine con punti di riferimento significativi della regione: il monumento al marinaio, il faro di Warnemünde, la porta della maratona e i pali dei fari”.

