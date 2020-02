Hellas Verona, i convocati di Juric: confermata l’assenza di Badu

Sul sito ufficiale dell'Hellas Verona, è stato pubblicato da qualche minuto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio, in programma all'Olimpico alle 20.45. Di seguito, la lista completa: "Verona - Mister Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per Lazio-Hellas Verona, recupero della 17a giornata della Serie A TIM 2019/20, in programma oggi, mercoledì 5 febbraio (ore 20.45), allo stadio 'Olimpico' di Roma. 1 Silvestri; 4 Veloso; 5 Faraoni; 6 Lovato; 8 Eysseric; 9 Stepinski; 10 Di Carmine; 11 Pazzini; 13 Rrahmani; 14 Verre; 15 Bocchetti; 16 Borini; 18 Lucas; 20 Zaccagni; 21 Gunter; 22 Berardi; 23 Dimarco; 24 Kumbulla; 27 Dawidowicz; 32 Pessina; 33 Empereur; 88 Lazovic; 96 Radunovic; 98 Adjapong".

