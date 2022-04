Higuain, la rivelazione del padre Jorge: "A fine anno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il passaggio dalla Serie A alla MLS americana ha dato nuova linfa vitale a Gonzalo Higuain. L'argentino non ha mai nascosto di aver iniziato una nuova vita professionale una volta lasciata l'Italia e il generale il calcio europeo. L'annuncio oggi però arriva dal padre del Pipita, Jorge Higuain, che in un'intervista a TNT Sports ha così affermato: "Non lo vedo di ritorno in Argentina dopo l'avventura in MLS, Gonzalo mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio ritirandosi dall'attività professionistica".