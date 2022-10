Huracan - Platense, follia Zarate: sconvolta la Primera Division argentina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Si è disputata ieri la ventiseiesima giornata della Primera Division argentina e tra le squadre scese in campo, anche Huracan - Platense. Il match si è concluso 2 a 0 per i padroni di casa, indirizzati da un episodio che ha condizionato fortemente la partita. Protagonista indiscusso dello “spettacolo”, come riporta Marca, è Mauro Zarate. L’attaccante del Platense, sullo scadere del recupero del primo tempo, ha concesso un rigore agli avversari e il modo in cui l’ha fatto ha sconvolto non poco club e tifosi. L’ex biancoceleste ha ricevuto la palla a ridosso della metà campo, ma invece di proseguire verso la porta dell’Huracan ha virato verso la propria. Incontenibile, ha proseguito imperterrito scansando anche i compagni e procurando il penalty a sfavore in seguito al contrasto con Coccaro.

