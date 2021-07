Ibiza, la vacanza di Immobile e Insigne continua: giro in moto d'acqua - FOTO

E' tempo di meritato riposo per Immobile e Insigne che, dopo una lunga stagione con i club e l'Europeo portato fino in fondo, si godono la loro vacanza a Ibiza con le proprie famiglie. Risate, cene e non solo per i due ex Pescara. Nella giornata di oggi, Ciro e Lorenzo hanno affittato una moto d'acqua per farsi un giro nell'acqua cristallina delle Isole Baleari. Il bomber della Lazio al comando e il capitano del Napoli come passeggero: gli scatti in moto sono stati pubblicati proprio dai due giocatori e grandi amici su Instagram. Immobile ha aggiunto: "Fratellanza".