Ibrahimovic svela: "Con il Napoli era fatta ma poi De Laurentiis..."

Non è mai banale Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan si è raccontato in una lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera in cui non sono mancati racconti di aneddoti passati. Dal rapporto con Allegri ai tempi della Juventus: "Avevamo perso 3-0 con l'Arsenal e lui era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c'era nulla da ridere e gliel'ho fatto notare. "Tu Ibra pensa a te, che hai fatto ca**re". Gli risposti che aveva fatto ca**re lui. Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio, ma doveva avere più coraggio: andare al Real Madrid, misurarsi con l'estero. Invece ha fatto la scelta comoda", fino alle tensioni nei derby: "Con Materazzi avevo un conto aperto da anni. L'ho saldato in un derby. Entra a piedi levati, lo salto, lo evito e lo colpisco con una gomitata alla tempia. Pippo Inzaghi commentò "Il più bel derby della mia vita: 1 a 0, goal di Ibra, Materazzi in ospedale. Ovviamente stava scherzando".

Infine un retroscena di mercato: "Ero stanco dell’America. Pensavo di smettere. Mino mi disse: sei matto, tu devi tornare in Italia. Con il Napoli era fatta; ma poi De Laurentiis cacciò Ancelotti. Allora chiesi a Mino: qual è la squadra messa peggio, che io posso cambiare? Rispose: ieri il Milan ha perso 5 a 0 a Bergamo. Allora è deciso, dissi: andiamo al Milan. È un club che conosco, una città che mi piace".

