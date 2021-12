PRIMAVERA - Lazio, contro la Juve in Coppa Italia: c'è Luka Romero

PRIMAVERA - La Lazio Primavera si prepara al big match. Questa mattina, ore 11, i ragazzi di Calori faranno visita alla Juventus di Bonatti, ex tecnico biancoceleste, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un test importante per i capitolini che, se vorranno andare avanti nella competizione, dovranno superare una delle migliori squadre della Primavera 1. Tra i convocati del mister c'è anche Luka Romero. Il giovane talento classe 2004, arrivato in estate dal Mallorca e che aveva disputato solo due partite al Fersini con la Primavera, partirà con la squadra direzione Torino e sarà della partita. Serviranno le magie dell'argentino per portare a casa il risultato visto anche le numerose assenze. Ai box ci sono Nasri, Coulibaly, Floriani Mussolini, Ferrante e Moretti. Ferro è squalificato. Chi passa tra Juve e Lazio prenderà ai quarti la vincente di Roma-Cosenza.