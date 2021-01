IFFHS, assegnato a Simeone il titolo di allenatore del decennio

Diego Pablo Simeone è stato eletto come migliore allenatore del mondo per la decade 2011-2020 secondo l'IFFHS (International Federation of Football for History & Statistics). L'organismo riconosciuto dalla FIFA è solito assegnare questi riconoscimenti e ha individuato nell'ex giocatore della Lazio il miglior tecnico di questo decennio. L'IFFHS ha tenuto conto della Top 20 di ogni classifica per ogni categoria interessata ed ha assegnato un punteggio a ogni posizione, facendone poi la somma. L'argentino è risultato il primo con 152 punti, superando Guardiola (144) e Klopp (105). Alla guida dell'Atletico Madrid l'allenatore ha conquistato durante questi ultimi dieci anni: 1 Liga , 1 Copa del Rey, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Europa League, 2 Supercoppa Europea e 2 presenze nella finale di Champions League.