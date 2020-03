Il coronavirus spaventa Facebook, Zuckerberg: "Rischio collasso server"

Il coronavirus minaccia i server di Facebook. L'allarme è stato lanciato da Mark Zuckerberg, numero uno di Menlo Park, che addirittura ha parlato di rischio di collasso. In particolare il 35enne ha citato il caso dell'Italia, che sta facendo registrare volumi di utilizzo mai visti in precedenza su Messenger e WhatsApp. Il problema è rappresentato dalle chiamate vocali e dalle videochiamate. Zuckerberg ha spiegato che il traffico degli ultimi giorni è più che raddoppiato attestandosi "ben oltre il picco massimo annuale della notte di San Silvestro". Se tali incrementi dovessero verificarsi anche nelle altre nazioni, il rischio potrebbe rivelarsi più concreto. "Per il momento non ci troviamo ancora di fronte a una massiccia epidemia nella maggior parte dei paesi del mondo. Ma se ciò accadrà, allora dovremo davvero assicurarci di esserne all’altezza dal punto di vista delle infrastrutture".