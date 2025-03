Il Feyenoord e l'Eredivisie lo hanno rifatto! Inter penalizzata come la Lazio: l'episodio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Feyenoord è l’avversario dell’Inter agli ottavi di Champions League, l’andata si disputerà mercoledì 5 marzo alle 18:45 al De Kuip mentre il ritorno sarà a San Siro alle 21 di martedì 11 marzo. Gli olandesi non vogliono sfigurare, voglio a tutti costi passare il turno e così, come fecero anche quando sfidarono la Lazio, hanno chiesto alla Lega di posticipare i match di campionato così da essere totalmente concentrati sull’Europa.

L’Eredivisie non ha fatto resistenza e ha accolto la richiesta consentendo ai biancorossi di disputare le gare in programma nei giorni successivi a quelle contro la squadra di Inzaghi. Una decisione destinata a far discutere quella della federcalcio olandese che avvantaggia Paixao e compagni. La stessa cosa era successa anche a novembre del 2022 quando il Feyenoord sfidò la Lazio nell'ultima giornata del girone di Europa League. In quel caso tutto il campionato olandese fu spostato per permettere a Feyenoord, Ajax e Vitesse, impegnate nelle coppe, di ben figurare migliorando così il ranking del paese.

Una decisione che mandò su tutte le furie Maurizio Sarri che tuonò nella conferenza stampa della vigilia: “La partita era in programma? Sì. E’ una vergogna della UEFA che permetta alla Federazione olandese una roba simile. Ci sentiamo presi in giro sia noi come lo Sturm Graz”. Chissà se anche Simone Inzaghi commenterà allo stesso modo l'episodio che in questo caso è addirittura superiore con due partite rinviate.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE