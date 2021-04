Il Leeds al Liverpool: "La Champions guadagnatela. Il calcio è per i tifosi" - FT

Il Leeds è sceso in campo durante il riscaldamento pre-gara con il Liverpool con una maglia particolare. Davanti il simbolo della Champions League con un messaggio chiaro agli avversari: "Guadagnatela". E sul retro: "Il calcio è per i tifosi". Presa di posizione netta contro la formazione della Superlega che prevede la partecipazione fissa dei fondatori lasciando in palio soltanto 5 posti su 20.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

SERIE A, TERMINATA L'ASSEMBLEA DI LEGA: LE POSIZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO