Il marito di Eva Henger sulla Rai: "Io malato di Lazio. Quando è nata mia figlia..."

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati ospiti al programma di Caterina Balivo "La Volta Buona", in programma su Rai Uno. Tanti gli argomenti toccati dalla coppia, anche la Lazio. Massimiliano, infatti, è un rinomato tifoso biancoceleste. Durante un test giocoso sull'affinitià di coppia, la figlia Jennifer inizia a interrogare i genitori. La prima domanda è stata: "Qual è la prima cosa che avete fatto appena sono nata?". Eva e Massimiliano, non riuscendo a mascherare un sorriso divertito, scrivono la risposta sul foglio che poi viene esposto sullo schermo: "Portata al campo della Lazio!". Questa la risposta che hanno dato entrambi, con la Balivo che reagisce stupita. "Io non sono tifoso, ma qualcosa di diverso", commenta Massimiliano. La figlia, divertita dal racconto, aggiunge un "Di più!" alludendo al suo sfrenato amore per la Lazio; mentre la moglie, rincarando la dose, lo definisce scherzosamente un "malato patologico" per i biancocelesti.

Massimiliano Caroletti ha poi concluso così raccontando più nel dettaglio cosa è avvenuto: "Quando è nata Jennifer ho invitato tutta la squadra all'ospedale in camera di Eva. Quando dovevamo andare a casa, siccome era di strada, ho proposto di fermarci al campo così veniva battezzata a Formello. Sono usciti i giocatori e l'hanno presa in braccio".