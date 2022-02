Il Milan frena ancora, a San Siro finisce 1-1 con l'Udinese. Ma non mancano le polemiche...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Finisce 1-1 Milan - Udinese, primo anticipo della 27esima giornata di Serie A. La squadra guidata da Pioli sblocca il match con un lampo di Leao al 29', ma nella ripresa cala vistosamente e subisce l'offensiva dei friulani. Questi ultimi trovato il gol del pari al 66' con Udogie. Polemiche veementi quelle che seguono la rete, che pare esser viziata da un fallo di mano che però non viene visto da arbitro e Var. Il Milan sembra slegarsi e andare in confusione, tentando un forcing finale tutt'altro che ordinato. In pieno recupero è l'Udinese ad andare a un passo dall'1-2 con Deulofeu, solamente un super Maignan gli toglie la gioia del gol. Secondo "inciampo" consecutivo per i rossoneri che, dopo il 2-2 contro la Salernitana, ottenuto un punto che li porta a 57 in classifica.

