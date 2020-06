Il popolo biancoceleste piange la scomparsa dello storico tifoso Luciano Toscani

Il popolo della Lazio piange la scomparsa di Luciano Toscani, storico tifoso. Proprietario di un pub di Via Nazionale, dedicava la sua vita ai biancocelesti, seguendoli in ogni loro impresa. All'Olimpico, ovviamente, ma anche in trasferta. E quando, per cause di forza maggiore, era impossibil viaggiare al fianco della Lazio, non la lasciava, commentando ed esultando per i trionfi della squadra di Simone Inzaghi direttamente dal suo locale, insieme ai suoi amici. Editore della rivista 'Forza Lazio', giornale ufficiale del club ai tempi di Chinaglia presidente, ha condiviso la sua fede con personaggi di rilievo del mondo del giornalismo e di quello capitolino, tra cui Massimo Maffei, Stefano Mattei, Antonio Buccioni e Renato Miele. La vittoria contro il Bologna del 29 febbraio - l'ultima gara prima dello stop del campionato per il Coronavirus - se l'è goduta al suo solito posto dell'Olimpico, in compagnia degli amici di una vita. I funerali si svolgeranno sabato alle 10.30 presso la Chiesa di San Vitale. Nel firmamento biancoceleste splende una stella in più.

