Il Porto punta la Lazio: Conceição può sorridere per un recupero importante

Poco più di tre giorni e la Lazio scenderà in campo all'Estádio do Dragão per la gara d'andata con il Porto di Sérgio Conceição. Proprio i portoghesi nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi al centro sportivo Olival in vista del match valido per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Gonçalo Borges è tornato ad allenarsi e ad oggi l'unico giocatore ancora ai box è Manafá che lavora ancora in modo differenziato dopo l'infortunio, e la conseguente operazione, subito a dicembre.