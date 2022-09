Il Re, il Mago e una coppia da occhi a cuoricino: l'omaggio social della Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte il Verona grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto. Il bomber biancoceleste ha siglato la marcatura al 68', mentre lo spagnolo, entrato nel corso della ripresa al posto di Basic, è andato in rete a una manciata di secondi dal triplice fischio. Subito dopo, sui social il club ha voluto celebrare questa coppia. Tramite delle emoji, è apparsa su Twitter un'addizione d'eccezione: "Re + Mago = occhi a cuoricino". Come quelli dei tifosi presenti all'Olimpico che, dalle gradinate, si sono goduti lo spettacolo.

TORNA ALLA HOMEPAGE