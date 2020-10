Il regista del film su Totti: "Dice che a Roma ci sono 3 squadre, la Lazio è la terza"

"I numeri regnano sull'universo", diceva Pitagora. Ma non sulle conoscenze aritmetiche di Francesco Totti - verrebbe da aggiungere - per il quale anche i più semplici e banali calcoli diventano un problema. Stando a quanto riportato da Alex Infascelli, il regista del film sull'ex romanista, Totti non avrebbe dubbi: "Dice che a Roma ci sono tre squadre: la Roma, la Lazio e la giovanile della Lodigiani. La Lazio è la terza squadra. Il vero romano è romanista, lui è nato così, è una religione e non ti puoi convertire alla Lazio".

Ragionando per ordine (cosa non troppo facile, a quanto pare, per tutti): se si considerano anche le società dilettantistiche, le squadre a Roma sono ben più di tre. La Lodigiani è solo una delle tantissime realtà che militano nei campionati minori, regionali e non. Poi, la Lazio sarebbe la terza? Secondo quale criterio? Forse tra le sue preferenze. Beh, sarebbe opportuno specificarlo. Altrimenti viene spontaneo consultare la storia, materia forse più compiacente ai più, che testimonia come la terza squadra a Roma sia proprio quella per cui giocava Francesco Totti. Nata nel 1927, 27 anni dopo la Lazio e 19 anni dopo il Trastevere Calcio (fondato nel 1909), che è appunto la seconda squadra della Capitale. Per la cronaca, la Lodigiani Costruzioni S.p.A. (colosso edilizio dell'epoca) nasce nel 1972.