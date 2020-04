Immobile a Cannavaro: "Lo ringrazio per l'iniziativa di solidarietà, importante aiutare la gente"

Nel corso dell'Immobile-day, è stato proprio il bomber della Lazio il primo a inviare un video-messaggio a Fabio Cannavaro, ospite di Casa Sky Sport. L'attaccante di Torre Annunziata ha voluto, prima di tutto, ringraziare l'ex Juventus e la sua fondazione per l'iniziativa 'Je sto vicino a te', a sostegno delle persone in difficoltà a causa dell'epidemia di Covid-19. Di seguito le parole del bomber, che ha voluto fare anche una domanda all'ex difensore: "Volevo ringraziare gli amici di Sky per l'Immobile-day. Ringrazio poi Ciro Ferrara, Paolo e Fabio Cannavaro bellissima iniziativa di donazione delle maglie. Sono felice che sta andando alla grande, abbiamo raggiunto una quota importante così da aiutare più persone possibili. È stata un'idea bellissima alla quale ho partecipato molto volentieri". Poi la domanda a Cannavaro: "Quale persona ha avuto maggior influenza nella tua carriera?".

Serie A, Sileri: "Verosimile ripartire a porte chiuse. Protocollo appropriato"

Immobile, all'asta la maglia indossata nella finale di Coppa Italia - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE