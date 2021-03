Immobile, anche il Sorrento si complimenta per la Scarpa d'Oro: "Orgogliosi di te"

Ciro Immobile non è nato grande, lo è diventato. Sin dai primi calci al pallone si vedeva che fosse un predestinato, ma il talento è stato alimentato dalla costanza e dalla passione, senza dimenticare i sacrifici. Uno dei primi club con cui King Ciro si è messo in mostra è stato il Sorrento. Negli anni delle giovanili ha vestito la maglia rossonera, per poi passare alla Juventus. Oggi, nel giorno in cui tutti riconoscono la grandezza dell'uomo e del bomber, anche la società campana ha voluto esserci. Su Twitter, nella sezione dei commenti sotto la foto postata dalla Lazio, è stato scritto: "Orgogliosi di te! King Ciro".