Immobile, Ciro e Jessica ballerini per un giorno: la coreografia della coppia - VD

Weekend inedito per gli italiani, che hanno dovuto trascorrere gli ultimi giorni nelle proprie abitazioni. Ciro Immobile e la moglie Jessica, comunque, hanno evitato che la noia potesse prendere il sopravvento con un balletto, pubblicato subito dopo sul profilo Instagram dalla moglie del bomber della Lazio. Una canzone latino-americana in sottofondo, cappellino ed occhiali: per la coppia più social della squadra biancoceleste, il gioco è presto fatto. Le immagini dei due sono state accompagnate da una breve didascalia: "Scemo + scema".

