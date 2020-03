Immobile, Ciro e Jessica in versione pasticceri: "57 secondi di torta" - VD

Dopo il video in diretta pubblicato su Instagram, Ciro e Jessica Immobile si sono messi alla prova in cucina, ed in particolare nella pasticceria: "Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo tutorial". Peccato che i due non abbiano realizzato una torta in modo tradizionale: "La riusciremo a fare in trenta secondi, anche meno". Presi tutti gli ingredienti, li hanno presentanti con professionalità ai propri seguaci di Instagram, per poi prendere un impasto già pronto, versarlo in una teglia e metterla in forno. Et voilà, la torta (con trucchetto) della famiglia Immobile è pronta. Di seguito, il video pubblicato da Jessica su Instagram:

Lazio, si va avanti con Strakosha: si lavora al rinnovo fino al 2025

Immobile, Jessica e... Acerbi. Ciro: "Chi preferisco? Tu amore, ma non dirlo al Leone..."

TORNA ALLA HOMEPAGE