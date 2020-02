Immobile, CR7 e Lukaku, è sfida per il trono di capocannoniere: le quote

La sfida a tre per lo Scudetto passa anche per i centravanti. Juventus, Inter e Lazio si giocano il titolo a colpi di gol e si affidano ai loro bomber. Ciro Immobile al momento è leader della classifica con 25 gol all'attivo. Il numero 17 è il grande favorito dagli scommettitori per la corona di capocannoniere. Come sottolinea Agipronews, la possibilità che Immobile vinca lo scettro di miglior marcatore vale 1,25 volte la posta. Subito dopo però c'è Cristiano Ronaldo, al momento secondo con 20 centri. La possibilità che il portoghese superi la punta di Torre Annunziata è quotato a 3,50. Difficile ma non impossibile la rimonta per Lukaku, attualmente a 17 reti. I betting analyst danno il centravanti dell'Inter a 15.

