Immobile, la dedica della mamma: "Sacrifici e lacrime, ma ora sei un campione". E il fratello... - FOTO

In un giorno importante come il proprio compleanno, a Ciro Immobile non poteva mancare l'affetto della famiglia. Ci ha pensato mamma Michela che, su Instagram, ha condiviso un bel messaggio per il figlio: "Amore di mamma. Quanti sacrifici hai fatto per arrivare così in alto. Quante lacrime ho versato quando ti facevo saltare gli allenamenti pur di farti studiare. Il calcio è stato sempre la tua priorità. ne hai fatta di strada, barcollo ma non mollo dicevi. E così, con le tue forze e le tue capacità sei riuscito a diventare il campione che sei. Ti auguro una vita ricca di gioia e tantissimo amore. Buon compleanno campione, ti voglio un mondo di bene". Il fratello Luigi si è unito agli auguri, dedicando una "story" al bomber della Lazio: "Tantissimi auguri immenso Ciro".

Lazio, Immobile fa 31 anni. Mentre Ciro nasceva... Mondiali in Italia e Scudetto a Maradona

Immobile, il messaggio dei compagni. Da Leiva a Luiz Felipe, un unico grido: "Auguri, bomber" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE