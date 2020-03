Immobile, la moglie Jessica: "Rimaniamo uniti e vinceremo la guerra" - FT

Sono giorni di difficoltà per l'Italia intera, alle prese con l'emergenza Coronavirus e tutte le conseguenze che l'epidemia sta portando all'interno della popolazione. I cittadini, invitati a rimanere nelle proprie case per evitare che il contagio si espanda ulteriormente, stanno vivendo momenti di paura e preoccupazione. Lo testimonia, per esempio, il breve messaggio di Jessica Immobile su Instagram: "Io e la notte ormai abbiamo un brutto legame. Penso e ripenso a tutto ciò che ci sta accadendo. Ho paura, spero tutto questo passi presto. Non capisco chi va a correre o passeggia tranquillamente per le strade, non avete paura? Non avete paura per voi, ok, ma abbiate rispetto per le persone che sono sole chiuse in una camera d'ospedale. Rimaniamo uniti, solo così possiamo vincere questa guerra".

