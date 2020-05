Immobile, sei anni di matrimonio per Ciro e Jessica: la sorpresa del laziale - FT

In casa Immobile oggi è un giorno speciale. Ciro e Jessica festeggiano, infatti, il loro sesto anniversario di matrimonio. L'attaccante della Lazio ha speso tenere parole nei confronti della sua dolce metà, e su Instagram ha scritto: "Sei anni di noi, sei tutto quello che ho sempre desiderato. Ti amo". Puntuale la risposta della moglie del bomber, sempre via social: "Grazie amore, grazie per come ti prendi cura di me, sempre. Ci siamo fatti una promessa per la vita, una promessa eterna. Ti amo così tanto". Ad accompagnare la dedica di Jessica, le immagini della sorpresa organizzata da Ciro per un'occasione così speciale. Il bomber di Torre Annunziata ha praticamente sparso per casa - includendo anche il giardino - numerosi mazzi di rose rosse. Non mancano, poi, le iniziali dei due innamorati, cuori, il numero sei e romantiche scritte.

