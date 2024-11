Impallomeni spiega: "Corsa Champions? La Lazio ha tanto di più di..."

Dopo le ultime vittorie rispettivamente contro Como e Genoa, Lazio e Fiorentina si trova al terzo posto a pari merito (anche con l'Atalanta) a quota 19 punti in campionato. A questo proposito l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso sulle due formazioni e sulla corsa alla qualificazione in Champions League di questa stagione. Ecco cosa ha detto: "Chi più in corsa Champions tra Fiorentina e Lazio? La Lazio ha tanto di più, nella rosa ha qualcosa di più rispetto a quella di Palladino. Ma non c'entra nulla il gioco o i tecnici. Ha più risorse Baroni".