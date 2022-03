Inchiesta Juve, in programma nuove audizioni: sarà sentito anche Gravina

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

Nuove audizioni sono in programma nei prossimi giorni nell'ambito dell'inchiesta della procura di Torino sui conti della Juventus. Dopo Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alex Sandro, altri giocatori al ritorno dalla Nazionale dovrebbero essere convocati al Palazzo di Giustizia per far luce sulla cosiddetta 'manovra stipendi', il differimento del pagamento di alcune mensilità deciso per fronteggiare gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia. I pm Mario Bendoni, Ciro Santoriello e Marco Gianoglio, che coordinano l'inchiesta, in settimana dovrebbero ascoltare come persona informata sui fatti anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, già alle prese con la crisi aperta dalla seconda eliminazione consecutiva della Nazionale dai Mondiali che non ha mancato di attirargli critiche.

"Le critiche sono pronto a riceverla come gli applausi di questa estate. Fa parte delle leggi del calcio, sono pronto a riceverle. Ma non c'è spiraglio per una sfiducia nel mondo federale", ha detto non a caso nei giorni scorsi il dirigente, più che mai intenzionato a proseguire il suo lavoro. È possibile che per ascoltare Gravina, che non è indagato, i magistrati si rechino a Roma, ma su questo, e sul giorno dell'audizione del dirigente, al momento non ci sono certezze.

TORNA ALLA HOMEPAGE