Infortunio Coman, il ds del Bayern: "Le cose non si mettono bene. Pavlovic invece..."

Lungo stop in vista per Kingsley Coman. L'attaccante del Bayern Monaco ha subito un brutto infortunio al ginocchio nel corso del match di Bundesliga contro l'Augsburg. Filtra pessimismo tra i bavaresi che rischiano di perdere a lungo una pedina fondamentale in attacco. Al termine del match, il ds del Bayern Christoph Freund ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Germania: "Le cose non si mettono bene per Coman. Aspettiamo gli esami, non possiamo fare altro. Per Pavlovic solo crampi. Il nuovo acquisto Boey? Siamo felici, era il difensore che volevamo".