Inghilterra, Kane allarma l'Italia: "Scenderemo in campo per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Harry Kane alla vigilia di Italia - Inghilterra ha parlato in conferenza stampa. Il centravanti del Tottenham e della formazione inglese ha sottolineato l’importanza dell’incontro in programma domani a San Siro: “Scenderemo in campo per cercare di imporre il nostro gioco, mancano ancora due partite e anche se il rischio retrocessione è concreto questo non deve cambiare la nostra mentalità. Vincere domani ci permetterebbe di preparare meglio anche l’avvicinamento al Mondiale, abbiamo fatto degli anni ottimi e ora ci sono state delle prestazioni poco brillanti ma sappiamo di poter tornare a esprimerci meglio".