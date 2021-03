Inghilterra, si lavora sulla riapertura degli stadi: le due semifinali tra gli eventi-pilota

Le due semifinali della Coppa d'Inghilterra, in programma a metà aprile a Wembley, sono state incluse tra gli eventi-pilota che il Governo britannico utilizzerà come test per studiare l'effetto della riapertura degli impianti sportivi sulla curva dei contagi da Covid-19. Sabato 17 aprile è in programma la prima semifinale, fra Chelsea e Manchester City; il giorno successo la seconda che vedrà opposti Leicester e Southampton. Non è stato ancora deciso quanti spettatori potranno assistere alle due partite, ma - scrive oggi il 'Daily Mail' - il Governo sembra intenzionato a prevedere una parziale riapertura. Così come già annunciato per quanto riguarda la stessa finale di FA Cup, in programma a maggio, lo stesso mese del campionato del mondo di biliardo, a Sheffield, altro evento inserito tra i progetti-pilota. In occasione di questi appuntamenti sportivi è possibile che venga inaugurato anche l'uso del passaporto vaccinale, o quantomeno di una app in grado di certificare se il tifoso sia stato vaccinato o sottoposto a tampone negativo nelle 48 ore precedenti l'evento che seguirà di persona.

Roma, stagione finita per Kumbulla: il difensore si era infortunato con l'Albania

Europeo, Pregliasco: "Tifosi all'Olimpico? Solo una percentuale simbolica"

TORNA ALLA HOMEPAGE