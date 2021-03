Europeo, Pregliasco: "Tifosi all'Olimpico? Solo una percentuale simbolica"

Ai microfoni di Radio 1 nella trasmissione 'Un giorno da pecora' il virologo Fabrizio Pregliasco direttore Sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano ha risposo a una domanda sulla presenza dei tifosi all'Olimpico per l'Europeo: "Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più. Non abbiamo ancora una proiezione numerica sufficiente per sapere quali saranno i numeri dei contagi a giugno. Al momento non mi sembra proprio il caso".

