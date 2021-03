Roma, stagione finita per Kumbulla: il difensore si era infortunato con l'Albania

La stagione di Marash Kumbulla finisce in Nazionale. Il giocatore della Roma è stato sottoposto ad accertamenti dopo il problema al ginocchio destro accusato con l'Albania e l'esito ha evidenziato una lesione del menisco esterno destro. Kumbulla ha scelto di non operarsi e opterà per una terapia conservativa, come in passato aveva già fatto Diawara. Il calciatore ha già iniziato a lavorare, al pari del compagno di squadra Cristante, ma il recupero per il finale di stagione appare comunque complicato.

