Italia, Grifo non va in Lituania per le norme anti-Covid: i dettagli

Vincenzo Grifo non parteciperà alla trasferta dell'Italia in Lituania. Il giocatore ha già fatto ritorno a Friburgo e non sarà a disposizione del ct Roberto Mancini per la partita di mercoledì sera a causa delle limitazioni attualmente vigenti in Germania in relazione alle persone provenienti dalla Lituania. La partecipazione avrebbe poi imposto a Grifo la quarantena obbligatoria al ritorno a Friburgo, mettendolo fuori gioco per la partita successiva del suo club di appartenenza.

