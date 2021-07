Insigne, De Laurentiis sul rinnovo: "Dipende da lui, se si è stancato sarà una sua decisione"

Tiene ancora banco in casa Napoli il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha chiuso ad un possibile addio del giocatore, sottolinenando come eventualmente si tratterebbe di una decisione dello stesso Insigne: "E' un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni fa. Dipende da lui, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra", le sue parole durante un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona.