Inter, Barella: "Juve e Lazio? Possiamo riagganciare il loro treno"

Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell’intervallo di Inter-Sampdoria. Alla fine dei primi 45 minuti i nerazzurri conducono per 2-0 grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Queste le parole dell’ex Cagliari: "Sono stati mesi difficili però non abbiamo molato nulla. Conte ci ha fatto lavorare tanto a casa e ora in campo riportiamo quanto fatto. Ci sono tante partite in poco tempo, sarà difficile per tutti ma se vinciamo questa partita possiamo riagganciare il treno, può succedere di tutto”.

Serie A, classifica marcatori: Immobile re, Lukaku e Zapata risalgono

Napoli, caso Callejon: non ha deciso se prolungare per altri due mesi

TORNA ALLA HOME PAGE