Napoli, caso Callejon: non ha deciso se prolungare per altri due mesi

Quando mancano appena nove giorni al 30 giugno, il Napoli deve affrontare la spinosa situazione legata a José Callejon. Come riporta Sky Sport, l’esterno spagnolo,in scadenza a fine mese, non ha ancora deciso se prolungare il suo contratto fino al termine della stagione. In ogni caso, dopo sette stagioni con il Napoli, il numero 7 azzurro sembra comunque destinato all’addio a fine stagione. Su di lui c’è l’interesse di vari club spagnoli.