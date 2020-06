Serie A, classifica marcatori: Immobile re, Lukaku e Zapata risalgono

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Ci siamo. Il campionato di Serie A è ripartito. Dopo la pandemia e l'emergenza coronavirus, il calcio torna protagonista. Nei recuperi della 25esima giornata, passo in avanti deciso di Duvan Zapata che con una doppietta sale al sesto posto a quota 13. In vetta c'è sempre Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste insegue il terzo successo nella classifica marcatori. Il bomber della Lazio è in testa con 27 gol e precede Cristiano Ronaldo, fermo a 21, e Romelu Lukaku, salito a quota 18. La punta di Torre Annunziata insegue il record di 36 gol stabilito da Higuain nel 2015/16 e spera di poterlo eguagliare e superare nelle giornate che mancano alla fine della stagione. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 27

2) C. Ronaldo (Juventus) 21

3) R. Lukaku (Inter) 18

4) Joao Pedro (Cagliari) 16

5) J. Ilicic (Atalanta) 15

6) F. Caputo (Sassuolo) 13

6) L. Muriel (Atalanta) 13

6) D. Zapata (Atalanta) 13

9) E. Dzeko (Roma) 12

9) L. Martinez (Inter) 12

11) A. Petagna (SPAL) 11

8 gol: F. Caicedo (Lazio)

7 gol: J. Correa (Lazio)

4 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

2 gol: F. Acerbi (Lazio), A. Marusic (Lazio)

1 gol: B. Adekanye (Lazio), Bastos (Lazio), D. Cataldi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), S. Radu (Lazio)

