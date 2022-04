Inter, Bastoni: “Mia figlia Azzurra? La seconda la chiamerò…”

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Bastoni si racconta a 360 gradi ai microfoni di Dazn. Il giovane difensore dell'Inter, ospite di Diletta Leotta, ha raccontato di come la sua vita sia cambiata da quando è diventata papà. Il classe 1999, punto fermo della linea difensiva di Inzaghi, ha parlato anche di un aneddoto a proposito del nome di sua figlia. Queste le sue parole: "Anche i riposini pomeridiani sono passati in secondo piano, ma quello che ti toglie per il sonno te lo ridà con i versi, gli sguardi, è veramente bello. Mia figlia ha quasi tre mesi. La Play Station solo in ritiro ad Appiano Gentile, è stata bandita da casa, solo pannolini. Mia figlia ha tre mesi e inizia a capire in che gabbia di matti è arrivata. Ci divertiremo. Il nome Azzurra per la Nazionale? No, in realtà adesso pensiamo di farne un'altra e chiamarla Nera per fare Nera e Azzurra (ride, ndr)".